РИА Новости: Дэвис и Смолкин продолжат работу с тренером из США после смены гражданства

Российская танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин продолжит работу с тренерским штабом Алексея Килякова после перехода в сборную Грузии.

Как сообщает РИА Новости, фигуристы продолжат сотрудничество с тренерским штабом Алексея Килякова в США.

В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин выступают в паре с 2018 года. В феврале 2022-го они стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Ранее Смолкин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Дэвис, объяснил переход в сборную Грузии появлением возможности принимать участие в соревнованиях с перспективными опциями.