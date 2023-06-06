Смолкин — о переходе в сборную Грузии: очень ждём момента выйти на соревновательный лёд

Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Дианой Дэвис, объяснил переход в сборную Грузии появлением возможности принимать участие в соревнованиях с перспективными опциями.

«Мы благодарим всех болельщиков, кто поддерживал и продолжает поддерживать нас. Начинается новая глава в нашей спортивной жизни. Мы очень ждём возможности выйти на соревновательный лёд», — написал Смолкин в социальных сетях.

В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин выступают в паре с 2018 года. В феврале 2022-го они стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Ранее сообщалось, что Минюст Грузии готов запустить процедуру предоставления гражданства Дэвис и Смолкину.