Железняков считает, что Трусовой и Щербаковой будет тяжело вернуться в сборную России

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на то, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова и вице-победительница Игр Александра Трусова не вошли в состав сборной России на следующий сезон.

«Всё зависит от них. Они решают свою жизнь. Может, кто-то хочет выйти замуж, родить детей, кто-то заняться бизнесом. Они вполне могут вернуться, если захотят и начнут вкалывать по полной. Но это будет тяжело сделать», — цитирует Железняков «Спорт-Экспресс».

В список сборной России вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева.

Напомним, что Щербакова пропустила весь предыдущий сезон после перенесённой в августе 2022 года операции. Трусова не участвовала в чемпионате России из-за болезни.

Ранее Александр Энберт связал отсутствие Трусовой и Щербаковой в списках кандидатов в сборную со спортивным принципом.