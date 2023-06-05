Энберт связал отсутствие Трусовой и Щербаковой в списках кандидатов в сборную со спортивным принципом

Российский фигурист Александр Энберт отреагировал на то, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова и вице-победительница Игр Александра Трусова не вошли в состав сборной России на следующий сезон.

«Я, честно говоря, не знаю, по какой причине они отсутствуют в списках. Насколько я знаю, в сборную России отбираются по спортивному принципу. Это единственный критерий, который мне известен», — цитирует Энберта «Спорт-Экспресс».

В список вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьёва, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева.

Напомним, что Щербакова пропустила весь предыдущий сезон после перенесённой в августе 2022 года операции. Трусова не участвовала в чемпионате России из-за болезни.

Ранее Щербакова повторила архивное фото с сёстрами девять лет спустя.