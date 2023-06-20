Тарасова: не знаю, держала ли Загитова что-то в руках кроме коньков
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Это смехотворно. Двукратная олимпийская чемпионка и Алина, которая, не знаю, держала ли в руках что-то кроме коньков с ботинками. Не спрашивайте меня об этом», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Поединок олимпийских чемпионок пройдёт в «Лужниках» в честь празднования 100-летия московского спорта.
В прошлом году Загитова в День московского спорта провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.
Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что поединок на шпагах с участием Загитовой даст толчок популяризации фехтования.