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Тарасова: не знаю, держала ли Загитова что-то в руках кроме коньков

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила участие олимпийской чемпионки Алины Загитовой в фехтовальном поединке с двукратной победительницей Игр Кариной Азнавурян.
Тарасова: не знаю, держала ли Загитова что-то в руках кроме коньков
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Это смехотворно. Двукратная олимпийская чемпионка и Алина, которая, не знаю, держала ли в руках что-то кроме коньков с ботинками. Не спрашивайте меня об этом», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Поединок олимпийских чемпионок пройдёт в «Лужниках» в честь празднования 100-летия московского спорта.

В прошлом году Загитова в День московского спорта провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что поединок на шпагах с участием Загитовой даст толчок популяризации фехтования.

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