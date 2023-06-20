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Губерниев: поединок на шпагах с участием Загитовой даст толчок популяризации фехтования

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном поединке с участием олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой и двукратной победительницы Игр Карины Азнавурян.
Губерниев: поединок на шпагах с участием Загитовой даст толчок популяризации фехтования
  • РИА Новости

«Это же прекрасно! Карина Азнавурян — красотка и легенда, Алина Загитова великолепна. Это будет мощнейшая популяризация фехтования, этому можно только порадоваться», — цитирует Губерниева РИА Новости.

Как сообщили РИА Новости организаторы мероприятия, поединок олимпийских чемпионок пройдёт в «Лужниках» в честь празднования 100-летия московского спорта.

В прошлом году Загитова в День московского спорта провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.

Ранее Губерниев высказался о приговоре нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.

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