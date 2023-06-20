Губерниев: поединок на шпагах с участием Загитовой даст толчок популяризации фехтования
- РИА Новости
«Это же прекрасно! Карина Азнавурян — красотка и легенда, Алина Загитова великолепна. Это будет мощнейшая популяризация фехтования, этому можно только порадоваться», — цитирует Губерниева РИА Новости.
Как сообщили РИА Новости организаторы мероприятия, поединок олимпийских чемпионок пройдёт в «Лужниках» в честь празднования 100-летия московского спорта.
В прошлом году Загитова в День московского спорта провела показательный спарринг по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым.
Ранее Губерниев высказался о приговоре нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.