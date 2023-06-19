Губерниев: «Спартаку» стоит подумать о будущем Промеса
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«За «Спартак» болеет много молодёжи и детей. Советов давать «Спартаку» не буду, но им стоит подумать о будущем Промеса в команде. Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а «Спартак» будет укрывать его, то получается, что «Спартак» укрывает преступника от последствий», — цитирует Губерниева Sport24.
Он также подчеркнул, что Промес является важным игроком для «Спартака», но репутационные издержки клуба важнее.
Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения.