Губерниев: «Спартаку» стоит подумать о будущем Промеса

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о приговоре нападающему «Спартака» Квинси Промесу по делу о нападении на двоюродного брата.

«За «Спартак» болеет много молодёжи и детей. Советов давать «Спартаку» не буду, но им стоит подумать о будущем Промеса в команде. Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а «Спартак» будет укрывать его, то получается, что «Спартак» укрывает преступника от последствий», — цитирует Губерниева Sport24.

Он также подчеркнул, что Промес является важным игроком для «Спартака», но репутационные издержки клуба важнее.

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на то, что суд приговорил Промеса к 1,5 года заключения.