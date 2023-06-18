Загитова и Валиева на ПМЭФ, слова Кондратюка об Олимпиаде и питомец Синициной: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме и осталась под впечатлением от стенда, на котором рассказывалось о переработке пластика. Бывший глава WADA Дик Паунд возмутился ходом разбирательств по допинговому делу Камилы Валиевой. Елизавета Туктамышева отметила вклад Алексея Мишина в своё спортивное долголетие, а Марк Кондратюк поделился воспоминаниями о победе на Олимпиаде в Пекине. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Туктамышева вернулась из отпуска

Елизавета Туктамышева после почти месячного отсутствия вернулась в Санкт-Петербург. Фигуристка с конца мая была в Мексике, где провела серию мастер-классов совместно со своим тренером Алексеем Мишиным, а потом ещё неделю отдыхала на местном курорте в Канкуне.

«Кучу эмоций я получила, в целом восстановилась, полна сил и энергии. Скоро буду дома, в Питере. Очень жду встречи с родными, с собачками, с сёстрами, с мамой. Я очень довольна, но уезжать из Канкуна всё равно не сильно хотелось, потому что там было круто. Я всем советую побывать в Мексике», — рассказала фигуристка.

Теперь впереди у Императрицы подготовка к новому сезону. Ещё будучи в Мексике, она дала интервью YouTube-каналу Cafecito con Masha, в котором рассказала о своём желании продолжать карьеру. Отвечая на вопрос, благодаря чему ей удаётся оставаться конкурентоспособной в 26 лет, Елизавета отметила вклад Мишина.

«Мой потрясающий тренер. И я люблю фигурное катание, люблю ощущения во время прокатов, люблю подготавливать новые программы, что-то создавать. Когда ты действительно что-то любишь, когда тебе нравится твоё занятие, это так просто — не останавливаться, так просто продолжать. Важная вещь, которую я понимаю каждый раз, — это то, что я могу сделать что-то большее. Я чувствую, что это не всё, на что я способна. У меня есть сила, и я должна продолжать, потому что я знаю, что это ещё не мой предел», — призналась Туктамышева.

Паунд возмутился ходом дела Валиевой

Бывший глава Международного антидопингового агентства Дик Паунд раскритиковал МОК за невнятную позицию в деле Камилы Валиевой. По его мнению, реакция главного олимпийского органа не устраивает никого, а российская сторона, объявив фигуристку невиновной, «показала средний палец».

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Ранее в Спортивном арбитражном суде заявили, что заседание по делу россиянки состоится не раньше августа, так как участники процесса всё ещё обмениваются необходимыми документами.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв, отвечая на выпад Паунда, заявил, что дело Валиевой полностью сфабриковано.

«У нас есть чёткая позиция самой спортсменки, тренера, федерации. Безосновательно наезжать на одну из самых талантливых спортсменок современности — преступление. Не знаю, что там увидел господин Паунд, но мы не отдадим на растерзание наших спортсменов. И да, в таком смысле мы показываем кукиш всем, кто решил безосновательно обвинять нас в чём-либо», — цитирует Свищёва РИА Новости.

Он также подчеркнул, что необходимо сделать всё, чтобы фигуристка чувствовала организованную защиту.

«У неё хорошие адвокаты, хорошие тренеры, хорошая семья. Она боец. Думаю, у них всё будет хорошо. У Камилы огромная поддержка миллионов людей, не только в нашей стране, у неё безумная поддержка в Азии, её любят, как никого в мире», — отметил парламентарий.

Валиева сдала ЕГЭ на пять

Между тем сама Камила продолжает тренировки в группе Этери Тутберидзе, а также сдаёт ЕГЭ, хотя в этом году закончила лишь десятый класс. Спортсменка решила заранее сдать математику, которую называет самым любимым предметом, чтобы облегчить себе задачу на следующий год. Сам экзамен прошёл ещё 1 июня, а на минувшей неделе Камила узнала его результат — пятёрка! Как рассказывала фигуристка в соцсетях, она хотела бы получить два высших образования. Первой в списке стоит профессия тренера по фигурному катанию, а над второй Валиева ещё раздумывает.

Кроме того, спортсменка второй раз подряд приняла участие в ПМЭФ, и там также соприкоснулась с темой образования. Она посетила мультимедийную студию общества «Знание» и послушала о создании единого учебника истории и развитии Северного морского пути. «Узнала для себя много нового!» — призналась будущая выпускница.

Помимо этого, Камила побывала на сессии, где обсуждалось развитие индустрии компьютерных игр, и, по её словам, была поражена, как много делает государство в этом направлении.

«Из-за плотного графика я, к сожалению, не могу уделять компьютерным играм много времени, но нельзя умалять их ценность в современном мире. Сейчас игры — это некий элемент воспитания и способ донесения информации. И то, что в России принимаются меры для поддержки игровой индустрии, меня, безусловно, радует», — написала фигуристка на странице в VK.

Загитова впечатлилась возможностями переработки

Ещё одной гостьей ПМЭФ стала Алина Загитова. Олимпийская чемпионка совместно с гимнастом Артуром Далалояном сначала провела разминку для участников традиционного забега «Мы вместе» в рамках Спортивных игр форума, а затем приняла участие в сессии Российского экологического оператора «На пути к переработке: от отходов к ресурсам».

На специальном стенде Загитовой показали, как происходит переработка крышек от пластиковых бутылок. Спортсменка осталась под впечатлением от того, что после переплавки из отходов можно сделать значки, настольную игру, цветочные горшки, подставки под телефон, а также множество других полезных предметов.

«Я в шоке, ребят. Второй шанс отходам нужно давать», — заявила Алина.

Также фигуристка приняла участие в сессии «Спорт в новой реальности». Там она порассуждала о новых форматах соревнований в фигурном катании, которые в прошедшем сезоне организовала ФФККР. По её мнению, это было необходимо, чтобы добавить фигурному катанию зрелищности. При этом многим показался забавным её комментарий по поводу турнира шоу-программ.

«Также у нас ввели сейчас новые соревнования между мужчиной и женщиной. Очень интересный формат, так как сталкиваются два вида разных. Не спорта, а... то есть мужчина и женщина сталкиваются лбами, и тут очень интересно, насколько они будут соревноваться, кто будет сильнее», — высказалась олимпийская чемпионка.

Синицина и Кацалапов завели пуделя

Виктория Синицина и Никита Кацалапов пополнили ряды владельцев домашних животных. Вице-чемпионы пекинской Олимпиады завели малыша той-пуделя, которого назвали Марс. Прежде чем поделиться этим событием с подписчиками в Telegram-канале, Виктория создала небольшую интригу.

«В скором времени я вам кое-что расскажу. Потому что меня переполняют эмоции и долго я не выдержу. А пока можете пофантазировать…» — написала фигуристка.

Фанаты выдвинули множество предположений — от возвращения в профессиональный спорт до беременности, но многие правильно догадались о собаке.

«Спасибо за поздравления, очень приятно. Сколько счастья, даже не представляете!» — поделилась впоследствии Синицина.

А между тем Татьяна Тарасова нечаянно вновь всколыхнула разговоры о возможном завершении карьеры дуэта. Так, отвечая на вопрос, почему Викторию и Никиту не включили в резервный состав сборной страны, прославленный тренер заявила, что они не планируют больше выступать в соревнованиях.

«С ними ничего не случилось. Они просто закончили карьеру. Не было новостей? Почему не было? Они сказали, что закончили выступать. Надеемся, что они будут продолжать радовать нас в шоу. Мы были рады и так их смотреть в соревнованиях, но они так решили в своей жизни», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Спортсмены, в свою очередь, тут же опровергли эти слова, а Тарасова затем призналась, что ей просто показалось, будто они «так сказали».



Кондратюк высказался о победе на Олимпиаде

Марк Кондратюк заявил, что не испытал большого восторга от победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. По его словам, гораздо больше эмоций, в том числе слёзы счастья, были у него после завоевания золота на чемпионате Европы.

«Может быть, это прозвучит не очень правильно по отношению к людям, для которых это прям мечта была, но я когда стоял на пьедестале, то думал, что путь был интереснее. Интереснее, чем стоять на пьедестале. Я не мог поверить, что я 16 лет катался, чтобы постоять на какой-то платформе именно на этом катке.

Оглядываясь назад — правда, весь путь был невероятно интереснее. С победами, поражениями, желанием закончить, желанием продолжать, с желанием работать или какой-нибудь ужасной усталостью. Но это оказало большее влияние на меня как на человека, наверное», — заявил фигурист в подкасте «Произвольная программа».

Кроме того, он высказался о поддержке, которую оказывал Камиле Валиевой в Пекине, когда она оказалась обвинённой в применении запрещённых препаратов. Ранее сама фигуристка неоднократно заявляла, что именно Марк больше всех помогал ей пережить возникший скандал и справиться с эмоциями.

«Не очень люблю об этом рассказывать, потому что это будет выглядеть как некий китч. Типа, вот, смотрите, я там сделал хорошее дело. Я делал так, потому что искренне хотел помочь и поддержать. И дело не конкретно в Камиле. Если бы, не дай бог, на её месте был бы кто-то другой, я поступил бы так же. Потому что считаю, что это правильный человеческий поступок — поддержать человека в трудную минуту. И уж тем более когда рядом почти нет людей, которые могут поддержать, и когда это девочка. Тем более — совсем юная», — пояснил Кондратюк.