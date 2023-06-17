Тарасова рассказала о завершении карьеры Синициной и Кацалапова

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру.

«С ними ничего не случилось. Они просто закончили карьеру. Не было новостей? Почему не было, они сказали, что закончили выступать. Мы были рады и так их смотреть в соревнованиях, но они так решили в своей жизни», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине.

В минувшем сезоне пара не выступала из-за проблем со здоровьем и свадьбой.

Ранее Тарасова отреагировала на объявление нового места проведения чемпионата Европы по фигурному катанию.