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Тарасова рассказала о завершении карьеры Синициной и Кацалапова

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру.
Тарасова рассказала о завершении карьеры Синициной и Кацалапова
  • РИА Новости

«С ними ничего не случилось. Они просто закончили карьеру. Не было новостей? Почему не было, они сказали, что закончили выступать. Мы были рады и так их смотреть в соревнованиях, но они так решили в своей жизни», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине.

В минувшем сезоне пара не выступала из-за проблем со здоровьем и свадьбой.

Ранее Тарасова отреагировала на объявление нового места проведения чемпионата Европы по фигурному катанию.

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