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Тарасова: главное — участвовать в чемпионате Европы по фигурному катанию

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на объявление нового места проведения чемпионата Европы по фигурному катанию.
Тарасова: главное — участвовать в чемпионате Европы по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Какая разница, где будет проходить чемпионат Европы? Главное — поехать и участвовать», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

12 июня ISU объявил, что ЧЕ-2024 пройдёт в литовском Каунасе. Турнир состоится с 8 по 14 января.

Напомним, что ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Тарасова назвала несправедливым решение ISU оставить в силе отстранение россиян.

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