Тарасова: главное — участвовать в чемпионате Европы по фигурному катанию
- РИА Новости
«Какая разница, где будет проходить чемпионат Европы? Главное — поехать и участвовать», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
12 июня ISU объявил, что ЧЕ-2024 пройдёт в литовском Каунасе. Турнир состоится с 8 по 14 января.
Напомним, что ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее Тарасова назвала несправедливым решение ISU оставить в силе отстранение россиян.