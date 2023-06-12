Каунас вместо Будапешта примет чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что литовский Каунас в 2024 году примет чемпионат Европы по фигурному катанию.

Турнир в Каунасе пройдёт 8—14 января 2024 года, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, что изначально турнир должен был пройти с 22 по 28 января 2024 года в Будапеште, однако венгерская сторона отказалась от организации из-за проблем с финансами.

Решение о продлении отстранения спортсменов из России и Белоруссии было принято 11 июня на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске до турниров россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал глупым решение ISU о продлении отстранения спортсменов из России и Белоруссии.