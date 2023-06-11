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Депутат Свищёв назвал глупым решение ISU о продлении отстранения россиян

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Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал глупым решение Международного союза конькобежцев (ISU) о продлении отстранения спортсменов из России и Белоруссии.
Депутат Свищёв назвал глупым решение ISU о продлении отстранения россиян
  • РИА Новости

«Тяжело комментировать глупое решение. Конечно, решение несправедливое. Мне кажется, ISU надо внимательно следить за своими коллегами из других федераций, которые одна за одной допускают россиян», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Решение о продлении отстранения было принято 11 июня на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске до турниров россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Татьяна Навка назвала решение ISU ожидаемым.

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