Депутат Свищёв назвал глупым решение ISU о продлении отстранения россиян

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал глупым решение Международного союза конькобежцев (ISU) о продлении отстранения спортсменов из России и Белоруссии.

«Тяжело комментировать глупое решение. Конечно, решение несправедливое. Мне кажется, ISU надо внимательно следить за своими коллегами из других федераций, которые одна за одной допускают россиян», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Решение о продлении отстранения было принято 11 июня на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске до турниров россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Татьяна Навка назвала решение ISU ожидаемым.