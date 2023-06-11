Навка считает несправедливым решение ISU о продлении отстранения россиян

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о продлении отстранения спортсменов из России и Белоруссии ожидаемым.

«Глупость и несправедливость. Очередной раз показывают, что люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей. Надеялись, что разум возобладает. Но, судя по всему, нет», — цитирует Навку «Спорт-Экспресс».

Решение о продлении отстранения было принято 11 июня на заседании совета ISU в Будапеште, где обсуждались рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске до турниров россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Татьяна Тарасова назвала несправедливым решение ISU оставить в силе отстранение россиян.