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Участники слушаний в CAS по делу Валиевой договорились продлить сроки документооборота

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Участники слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой договорились продлить сроки документооборота.
Участники слушаний в CAS по делу Валиевой договорились продлить сроки документооборота
  • РИА Новости

«Дата слушания будет определена позднее, как только будут поданы списки свидетелей и экспертов», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы организации.

Также отмечается, что маловероятно, что слушание состоится раньше августа 2023 года.

После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее сообщалось, что в МОК надеются, что дело Валиевой будет рассмотрено как можно быстрее.

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