Daily Mail: в МОК надеются, что дело Валиевой будет рассмотрено как можно быстрее

В Международном олимпийском комитете надеются, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой будет рассмотрено как можно быстрее.

Слова представителя МОК приводит Daily Mail.

Отмечается, что МОК приветствовал решение WADA передать это дело в CAS.

«Это в наилучших интересах спортсменов, которые ещё не смогли получить свои олимпийские медали», — сказал источник.

После победы сборной России в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине стало известно, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее в CAS заявили, что слушания по делу Валиевой состоятся не раньше августа 2023 года.