«Бред сумасшедших»: власти Литвы собираются лишить Дробязко гражданства за участие в шоу Навки

Сейм Литвы инициировал процесс лишения гражданства Маргариты Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Парламентарии попросили МВД оценить, можно ли трактовать действия спортсменки, в своё время завоевавшей для страны вместе с Повиласом Ванагасом бронзу чемпионата мира, как «представляющие угрозу безопасности». По словам самой фигуристки, она не в курсе ситуации и не может на неё повлиять.

В странах Прибалтики всё никак не могут успокоиться и продолжают наказывать своих же спортсменов за связи с Россией. Так, в Литве в очередной раз нашли повод задеть фигуристку Маргариту Дробязко. Год назад её вместе с партнёром и мужем Повиласом Ванагасом лишили всех государственных наград, которые им вручили в 2000-м за завоевание бронзовых медалей на чемпионатах мира и Европы. Причиной такого решения президента Гитанаса Науседы стало участие спортсменов в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

На этот раз Дробязко хотят оставить без гражданства, которое уроженка Москвы получила в 1993 году в порядке исключения, чтобы иметь возможность выступать в паре с Ванагасом. Парламентарии пытались сделать это сразу, вместе с лишением наград. Но помешало законодательство: в него требовалось внести поправки, поскольку оснований для подобных действий у политиков на тот момент не было.

Теперь же все юридические вопросы решены. Поэтому члены сейма инициировали данный процесс. Они обратились в МВД страны с просьбой оценить, можно ли трактовать поведение спортсменки как «представляющее угрозу безопасности». Далее ведомство запросит у комиссии по делам гражданства предоставить рекомендации Науседе, который примет итоговое решение.

«Об этом давно говорят. Судя по всему, мы подошли к финальной стадии. Насколько я знаю, решение поддерживается, поэтому, скорее всего, будет принято», — сказала председатель парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

Конечно, возникает логичный вопрос, какое действие Дробязко политики пытаются привязать к понятию «угроза безопасности». Увы, они неоригинальны: 20 июня Маргарита и Повилас вышли на лёд в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» в Сочи. Главную роль в премьерном спектакле исполнила Камила Валиева.

В программе, естественно, нет никакого политического контекста. И сама Дробязко вместе с мужем ни разу не высказывалась на подобные темы, не выражала своё отношение к СВО. Однако самого факта того, что супруги участвуют в шоу, похоже, достаточно для того, чтобы вычеркнуть невероятные для Литвы достижения в танцах на льду из своей истории окончательно. Ведь Маргарита и Повилас — пожалуй, единственные знаменитые фигуристы страны. Они участвовали в пяти Олимпиадах, а в 2002-м едва не взяли награды в Солт-Лейк-Сити.

При этом в России таким новостям нисколько не удивились. Тренер Александр Жулин посоветовал не искать логики и объективности от зарубежных политиков и чиновников по отношению к отечественным спортсменам.

«Я вам отвечу просто, мне кажется, вообще в последнее время все решения касаемо людей, которые хоть как-то связаны с нашей страной, несправедливы. Пока не дождёмся окончания специальной военной операции, мы не увидим ни одного справедливого решения», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, в свою очередь, обратила внимание на то, что спортсмены выступают в России, поскольку в Литве у них нет работы. И чиновникам скорее нужно задумываться над этим.

«Бред сумасшедших. Маргарита очень хороший человек, профессиональный, прекрасная катальщица. Если ей Литва не может ничего предложить, то почему она должна оставаться без работы, если её работа — кататься? У них в стране работы нет, а у Ильи Авербуха или Татьяны Навки есть. В чём дело? Люди работают по всему миру, никто ни за кем не гоняется. Этим они показывают, какие они демократичные? Демократия приобретает уродливые формы», — сказала ТАСС Тарасова.

А по мнению депутата Госдумы и олимпийской чемпионки Светланы Журовой, в недружественных странах цепляются за все возможные рычаги давления.

«Очень многие фигуристы из других стран участвовали и в шоу Авербуха, и в шоу Навки. Только из-за этого лишать гражданства — абсолютный абсурд. Она сражалась, выигрывала медали за страну. Абсурд дорастает до бредовых уровней. В данный момент спортсмены из других стран не поедут в российские шоу. Это один из рычагов давления: если вы поедете, то мы лишим вас гражданства», — сказала Журова «Спорт-Экспрессу».

Но самое главное в данном случае, что сами фигуристы, которые продолжают участвовать в шоу, не переживают из-за происходящего в Литве. Как призналась Дробязко, она вообще не в курсе действий чиновников.

«Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня в принципе по жизни всё в порядке. Больше у меня нет комментариев», — сказала «Матч ТВ» призёр чемпионата мира в танцах на льду.