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Литва лишит фигуристку Дробязко гражданства из-за выступления в шоу Навки

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Члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за выступления в ледовом шоу Татьяны Навки.
Литва лишит фигуристку Дробязко гражданства из-за выступления в шоу Навки
  • Gettyimages.ru
  • © Jun Sato

«Об этом давно говорят. Судя по всему, мы подошли к финальной стадии этого решения. Насколько я знаю, оно поддерживается, поэтому, скорее всего, будет принято», — цитирует председателя парламента Викторию Чмилите-Нильсен LNK.

10 августа 2022 года президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. 

Ранее депутат Султан Хамзаев назвал русофобией лишение фигуристов Дробязко и Ванагаса госнаград Литвы.

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