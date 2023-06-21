Литва лишит фигуристку Дробязко гражданства из-за выступления в шоу Навки

Члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за выступления в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Об этом давно говорят. Судя по всему, мы подошли к финальной стадии этого решения. Насколько я знаю, оно поддерживается, поэтому, скорее всего, будет принято», — цитирует председателя парламента Викторию Чмилите-Нильсен LNK.

10 августа 2022 года президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

Ранее депутат Султан Хамзаев назвал русофобией лишение фигуристов Дробязко и Ванагаса госнаград Литвы.