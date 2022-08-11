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Депутат Хамзаев назвал русофобией лишение фигуристов Дробязко и Ванагаса госнаград Литвы

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за участие в шоу Татьяны Навки в Сочи.
Депутат Хамзаев назвал русофобией лишение фигуристов Дробязко и Ванагаса госнаград Литвы
  • РИА Новости

«Это же русофобия. Зачем это сделано? Не чтобы проучить двух фигуристов, а чтобы повлиять. Они пытаются через жену пресс-секретаря президента повлиять на более глобальные решения. У нас это так не работает, потому что всё нормально выстроено», — приводит слова Хамзаева «Матч ТВ».

Он также отметил, что прибалтийские страны совершают подобные поступки только для демонстрации своей лояльности к США. По его мнению, многие политики пресмыкаются пред американцами, чтобы сохранить свои должности.

«Всё это не политические приемы, а приёмы спецслужб. Политиков консультируют представители спецслужб, а после этого происходит такое, и когда идёт выступление президента, значит, поверьте мне, с ним кто-то поработал. Он должен это сказать, у него нет другого варианта», — добавил парламентарий.

В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. 10 августа 2022 года президент Литвы лишил госнаград Дробязко и Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

Ранее бывшая легкоатлетка Иоланда Чен отреагировала на лишение Дробязко и Ванагаса государственных наград Литвы.

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