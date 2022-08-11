Чен — о ситуации с Дробязко и Ванагасом: дико странно, что этим занимается президент Литвы

Бывшая легкоатлетка, серебряная медалистка ЧМ-1993 в тройном прыжке, Иоланда Чен отреагировала на решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за участие в шоу Татьяны Навки в Сочи.

«Спортсменов здесь очень жалко. Для меня дико странно, что президент занимается такими мелкими делами, не его это дело заниматься фигуристами, это ниже дипломатических вещей, которые должны для него существовать», — приводит слова Чен «Матч ТВ».

Она также отметила, что у фигуристов после окончания карьеры ничего не остаётся, кроме выступлений в шоу, а политики в данной ситуации просто отнимают эту возможность.

«Также президент страны вместо того, чтобы развивать демократию, показывая, как спортсмены выступают в России и других странах, он, наоборот, сужает тему и делает страну недемократической», — подчеркнула Чен.

В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. 10 августа 2022-го президент Литвы лишил госнаград Дробязко и Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подарил цветы Дробязко, лишённой госнаграды Литвы.