Песков подарил цветы Дробязко, лишённой госнаграды Литвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил шоу своей супруги Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи.

По информации РИА Новости, после окончания спектакля Песков вручил букеты Маргарите Дробязко и Виктории Синициной.

9 августа в МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи в ледовом шоу Татьяны Навки.

10 августа президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

Ранее Навка заявила, что фигуристы Дробязко и Ванагас продолжат выступать в её шоу.