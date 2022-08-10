Песков подарил цветы Дробязко, лишённой госнаграды Литвы
По информации РИА Новости, после окончания спектакля Песков вручил букеты Маргарите Дробязко и Виктории Синициной.
9 августа в МИД Литвы заявили о поддержке идеи лишения Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград из-за их намерения выступить в Сочи в ледовом шоу Татьяны Навки.
10 августа президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за их выступления в Сочи.
Ранее Навка заявила, что фигуристы Дробязко и Ванагас продолжат выступать в её шоу.