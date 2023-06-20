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Навка рассказала, почему она отменила ледовое шоу в Луганске

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объяснила, почему она отменила ледовое шоу в Луганске.
Навка рассказала, почему она отменила ледовое шоу в Луганске
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Всё было готово, но мы предполагаем, а Бог располагает. Я не имею права рисковать жизнью своих ребят, нашей команды. Мы не теряем надежды и верим, что у нас будет возможность порадовать ребятишек Луганска», — цитирует Навку РИА Новости.

Шоу в Луганске должно было пройти 6 июня. В прошлом году компания фигуристки выиграла грант на проведение шоу «Руслан и Людмила» в Луганске.

Ранее сообщалось, что Навка считает несправедливым решение ISU о продлении отстранения россиян.

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