Навка рассказала, почему она отменила ледовое шоу в Луганске

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объяснила, почему она отменила ледовое шоу в Луганске.

«Всё было готово, но мы предполагаем, а Бог располагает. Я не имею права рисковать жизнью своих ребят, нашей команды. Мы не теряем надежды и верим, что у нас будет возможность порадовать ребятишек Луганска», — цитирует Навку РИА Новости.

Шоу в Луганске должно было пройти 6 июня. В прошлом году компания фигуристки выиграла грант на проведение шоу «Руслан и Людмила» в Луганске.

Ранее сообщалось, что Навка считает несправедливым решение ISU о продлении отстранения россиян.