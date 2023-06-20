Кацалапов: заявлений о завершении карьеры мы не делали
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«Заявлений о завершении карьеры мы не делали. Нигде об этом не сказано и не написано. Просто второй год катаемся в шоу. Очень ждали шоу этим летом. Мы натренированы, мы готовы», — цитирует Кацалапова Sport24.
Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. В минувшем сезоне пара не выступала из-за проблем со здоровьем и свадьбы.
Ранее Татьяна Тарасова рассказала о завершении карьеры Синициной и Кацалапова.