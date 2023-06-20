Кацалапов: заявлений о завершении карьеры мы не делали

Серебряный призёр Олимпийских игр Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, высказался о будущем дуэта.

«Заявлений о завершении карьеры мы не делали. Нигде об этом не сказано и не написано. Просто второй год катаемся в шоу. Очень ждали шоу этим летом. Мы натренированы, мы готовы», — цитирует Кацалапова Sport24.

Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. В минувшем сезоне пара не выступала из-за проблем со здоровьем и свадьбы.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала о завершении карьеры Синициной и Кацалапова.