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Кацалапов: заявлений о завершении карьеры мы не делали

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Серебряный призёр Олимпийских игр Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, высказался о будущем дуэта.
Кацалапов: заявлений о завершении карьеры мы не делали
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Заявлений о завершении карьеры мы не делали. Нигде об этом не сказано и не написано. Просто второй год катаемся в шоу. Очень ждали шоу этим летом. Мы натренированы, мы готовы», — цитирует Кацалапова Sport24.

Фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине. В минувшем сезоне пара не выступала из-за проблем со здоровьем и свадьбы.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала о завершении карьеры Синициной и Кацалапова.

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