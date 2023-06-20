Навка рассказала о состоянии Костомарова

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала о состоянии своего бывшего партнёра Романа Костомарова.

«Он каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится к протезированию. Он сильный, и я верю в то, что всё будет хорошо, даже не сомневаюсь. Динамика положительная, пусть идёт всё, как идёт», — цитирует Навку ТАСС.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее сообщалось, что Костомаров отказался от работы с психологом.