Журова назвала абсурдом инициативу парламента Литвы лишить гражданства Дробязко
- РИА Новости
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«Очень многие фигуристы из других стран участвовали и в шоу Авербуха, и в шоу Навки. Только из-за этого лишать гражданства — абсолютный абсурд. Она сражалась, выигрывала медали за страну. Абсурд дорастает до бредовых уровней», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».
21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки. Год назад президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.
В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.
Ранее Маргарита Дробязко высказалась о лишении её литовского гражданства.