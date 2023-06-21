Журова назвала абсурдом инициативу парламента Литвы лишить гражданства Дробязко

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на инициативу парламента Литвы лишить гражданства Маргариту Дробязко из-за её выступления на шоу Татьяны Навки.

«Очень многие фигуристы из других стран участвовали и в шоу Авербуха, и в шоу Навки. Только из-за этого лишать гражданства — абсолютный абсурд. Она сражалась, выигрывала медали за страну. Абсурд дорастает до бредовых уровней», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки. Год назад президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

Ранее Маргарита Дробязко высказалась о лишении её литовского гражданства.