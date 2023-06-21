Дробязко — о лишении литовского гражданства: у меня в принципе по жизни всё в порядке
- AFP
- © FRANCK FIFE
«Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Я не могу повлиять на такие решения. Это их дело. У меня в принципе по жизни все в порядке», — цитирует Дробязко «Матч ТВ».
21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки. 10 августа 2022 года президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.
В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за участие в шоу Татьяны Навки в Сочи.