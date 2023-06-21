Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дробязко — о лишении литовского гражданства: у меня в принципе по жизни всё в порядке

Короткая ссылка
Фигуристка Маргарита Дробязко высказалась о лишении её литовского гражданства после выступления в ледовом шоу Татьяны Навки.
Дробязко — о лишении литовского гражданства: у меня в принципе по жизни всё в порядке
  • AFP
  • © FRANCK FIFE

«Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Я не могу повлиять на такие решения. Это их дело. У меня в принципе по жизни все в порядке», — цитирует Дробязко «Матч ТВ».

21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки. 10 августа 2022 года президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. 

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за участие в шоу Татьяны Навки в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить