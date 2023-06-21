Дробязко — о лишении литовского гражданства: у меня в принципе по жизни всё в порядке

Фигуристка Маргарита Дробязко высказалась о лишении её литовского гражданства после выступления в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Я не могу повлиять на такие решения. Это их дело. У меня в принципе по жизни все в порядке», — цитирует Дробязко «Матч ТВ».

21 июня члены парламента Литвы инициировали процесс лишения гражданства фигуристки. 10 августа 2022 года президент Литвы лишил госнаград Дробязко и её партнёра Повиласа Ванагаса из-за их выступления в Сочи.

В 2000 году танцевальный дуэт завоевал бронзу чемпионата мира и был награждён рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев раскритиковал решение президента Литвы Гитанаса Науседы лишить Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за участие в шоу Татьяны Навки в Сочи.