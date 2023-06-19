Бронзовый призёр ЧЕ фигурист Ходыкин сообщил, что будет выступать в паре с Собининой

Бронзовый призёр чемпионата Европы, российский фигурист Денис Ходыкин сообщил, что будет выступать в паре с Таисией Собининой.

«Это я, мой тренер и моя новая партнёрша. Добро пожаловать в нашу дружную команду, Таисия Собинина. Сегодня у нас состоялся маленький дебют нашей пары в рамках летнего сбора», — написал фигурист в соцсетях.

18-летняя Собинина ранее выступала с Ильёй Мироновым и тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» у Арины Ушаковой.

4 апреля стало известно, что спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин распалась. На чемпионате Европы 2020 года в Граце фигуристы стали бронзовыми призёрами.

Ранее тренер Сергей Росляков рассказал, каких успехов добились фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница в парном катании.