Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бронзовый призёр ЧЕ фигурист Ходыкин сообщил, что будет выступать в паре с Собининой

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата Европы, российский фигурист Денис Ходыкин сообщил, что будет выступать в паре с Таисией Собининой.

«Это я, мой тренер и моя новая партнёрша. Добро пожаловать в нашу дружную команду, Таисия Собинина. Сегодня у нас состоялся маленький дебют нашей пары в рамках летнего сбора», — написал фигурист в соцсетях.

18-летняя Собинина ранее выступала с Ильёй Мироновым и тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» у Арины Ушаковой.

4 апреля стало известно, что спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин распалась. На чемпионате Европы 2020 года в Граце фигуристы стали бронзовыми призёрами.

Ранее тренер Сергей Росляков рассказал, каких успехов добились фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница в парном катании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить