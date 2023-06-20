Тренер Росляков заявил, что Собинина и Ходыкин могут выполнять четверные парные элементы
«Когда Денис нашёл себе партнёршу, он немного подостыл на тему четверного прыжка. Но у них с Таисией очень приличные парные элементы, поэтому я думаю, что они способны выполнять и четверные парные», — цитирует Рослякова РИА Новости.
18-летняя Собинина ранее выступала с Ильёй Мироновым и тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» у Арины Ушаковой.
4 апреля стало известно, что спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин распалась. На чемпионате Европы 2020 года в Граце фигуристы стали бронзовыми призёрами.
Ранее Ходыкин сообщил, что будет выступать в паре с Таисией Собининой.