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Тренер Росляков заявил, что Собинина и Ходыкин могут выполнять четверные парные элементы

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Тренер дуэта Сергей Росляков заявил, что фигуристы Денис Ходыкин и Таисия Собинина способны исполнять четверные парные элементы.

«Когда Денис нашёл себе партнёршу, он немного подостыл на тему четверного прыжка. Но у них с Таисией очень приличные парные элементы, поэтому я думаю, что они способны выполнять и четверные парные», — цитирует Рослякова РИА Новости.

18-летняя Собинина ранее выступала с Ильёй Мироновым и тренировалась в академии «Ангелы Плющенко» у Арины Ушаковой.

4 апреля стало известно, что спортивная пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин распалась. На чемпионате Европы 2020 года в Граце фигуристы стали бронзовыми призёрами.

Ранее Ходыкин сообщил, что будет выступать в паре с Таисией Собининой.

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