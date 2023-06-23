Вайцеховская: Валиева единственная фигуристка, реально способная на большую карьеру — если её не оборвёт CAS

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Все замечательные внеледовые активности наших фигуристок сильно напоминают старый одесский анекдот:

«Если бы я был король, я бы жил лучше, чем король. Я бы ещё немножко шил…»

Ну а если серьёзно, как-то на второй план отодвигается то, что нынешнее, и уже на самом деле уходящее поколение девочек — это реально последнее поколение, которое продолжает быть интересным СМИ, спонсорам, широкой (относительно) публике, которая продолжает тешить себя иллюзией, что Щербакова и Трусова обязательно вернутся и обязательно будут кататься.

А вот все, кто идёт за ними, по большому счёту ноунеймы, имеющие разве что гипотетическую возможность хоть что-то значимое на своём веку выиграть и какой-то след в фигурном катании оставить. К сожалению.

Поэтому отчаянно хочется, чтобы не уходила Валиева. Единственная, похоже, фигуристка, реально способная (и реально настроенная) на большую карьеру — если её не оборвёт в сентябре CAS», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что CAS 26—29 сентября проведёт слушания по делу Валиевой.