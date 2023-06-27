Гербольдт: если Щербакова возвращается, то ради побед

Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на лёд.

«Аня адекватно может оценить свои силы. Конечно, сейчас нельзя точно сказать, сможет ли она восстановить четверные, это всё индивидуально, но я не думаю, что она захочет возвращаться в плохой форме и проигрывать другим. Всё-таки я думаю, она надеется на выступления на международной арене», — приводит слова Гербольдт РИА Новости.

По информации РИА Новости, фигуристка ещё не приняла окончательного решения. Ключевым в этом вопросе станет здоровье спортсменки. Щербакова определится со своим будущим по ходу сбора в Новогорске, где тренируется команда Этери Тутберидзе.

Напомним, что Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022 года.

Ранее Авербух выразил мнение, что Щербаковой по силам совмещать соревнования и участие в шоу.