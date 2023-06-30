Тарасова объяснила частоту стрессового перелома у фигуристов большим объёмом работы
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Не только в группе Этери Тутберидзе случаются стрессовые переломы, у нас бывает такое. Бывает такое в спорте и у других. Стрессовый перелом популярен у фигуристов, потому что работа у нас такая, и работы очень много», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Как сообщает ТАСС, фигуристке Софье Акатьевой сделали рентген и после изучения снимка сообщили об опасности стрессового перелома, поэтому было принято решение сделать перерыв на десять дней.
Стрессовым называют перелом, вызванный усталостным разрушением костной ткани из-за повторяющейся нагрузки.
Акатьева была включена в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о восстановлении Акатьевой.