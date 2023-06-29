Бестемьянова считает, что фигуристка Акатьева восстановится к началу сезона

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о восстановлении чемпионки России Софьи Акатьевой.

«Процесс восстановления после такой травмы, стрессового перелома стопы, у всех фигуристов проходит по-разному. Я думаю, что Софья сможет вернуться к началу предстоящего сезона», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, фигуристке сделали рентген и после изучения снимка сообщили об опасности стрессового перелома, поэтому было принято решение сделать перерыв на десять дней.

Стрессовым называют перелом, вызванный усталостным разрушением костной ткани из-за повторяющейся нагрузки.

Акатьева была включена в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

Ранее российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на лёд.