Бестемьянова считает, что фигуристка Акатьева восстановится к началу сезона
- РИА Новости
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«Процесс восстановления после такой травмы, стрессового перелома стопы, у всех фигуристов проходит по-разному. Я думаю, что Софья сможет вернуться к началу предстоящего сезона», — цитирует Бестемьянову РИА Новости.
Как сообщает ТАСС, фигуристке сделали рентген и после изучения снимка сообщили об опасности стрессового перелома, поэтому было принято решение сделать перерыв на десять дней.
Стрессовым называют перелом, вызванный усталостным разрушением костной ткани из-за повторяющейся нагрузки.
Акатьева была включена в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.
Ранее российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на лёд.