«Непросто это всё. Но едем дальше»: Костомаров начал тренировки на велотренажёре

Роман Костомаров порадовал болельщиков, впервые выложив в социальных сетях видео из больницы. На нём лишившийся ног в результате вынужденного хирургического вмешательства олимпийский чемпион крутит педали на велотренажёре. Таким образом он привыкает к протезам и набирает форму после длительного отсутствия физической активности. На пост фигуриста сразу же отреагировали его друзья и коллеги: Максим Траньков отметил мужество Костомарова, а Татьяна Навка заявила, что не удивится, если он ещё и вернётся на лёд.

Понедельник, 26 июня, стал настоящим праздником для отечественных любителей фигурного катания: впервые с 10 января они увидели олимпийского чемпиона Романа Костомарова. И теперь каждый не со слов его родных и близких, а воочию смог убедиться, что 46-летний фигурист действительно идёт на поправку после пережитого в начале года.

Спортсмен выложил в социальных сетях видео, на котором он крутит педали на велотренажёре. Вместо ступней у него протезы.

«Непросто это всё... ни морально, ни физически... мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь!» — написал Костомаров.

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Сообщение более чем воодушевляющее для болельщиков. Видно, что у фигуриста нет упаднических настроений. А в концовке видео он ещё и подмигивает своим зрителям, которые сразу же начали оставлять комментарии под постом.

«Рома, ты крутой! Ты стимул и пример для всех нас», — написала олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина. А фигуристка Аделина Сотникова добавила: «Без слов! Герой!»

Одной из первых отреагировала на видео бывшая партнёрша Костомарова — Татьяна Навка. Она уверена, что спортсмен справится со всеми трудностями и даже сможет выйти на лёд.

«Я периодически разговариваю с Романом и знаю, что он давно занимается реабилитацией, подбирает протезы и продолжает восстанавливаться. Поэтому я ни на секунду не сомневалась в том, что он пройдёт этот путь достойно. У него ещё много прекрасного и интересного впереди. Я очень рада, что он преодолевает этот период с мужеством, он большой молодец. И я как никто другой верю в то, что он выйдет ещё на лед», — заявила олимпийская чемпионка.

Не исключил возможность возвращения Костомарова на лёд и Максим Траньков. Однако до этого, по мнению фигуриста и комментатора, Роману предстоит ещё долгий путь реабилитации.

«Он вообще в этом плане очень сильный человек и спортсмен. Его характеру, стойкости и мужеству может позавидовать любой. Я очень рад, что у Ромы всё потихонечку налаживается, что он не останавливается. Возвращение на лёд? Нужно идти поступательно. Сначала надо полностью восстановиться морально и физически, а затем уже думать о дальнейшем будущем. Но ничего исключать нельзя, Рома — сильный парень», — приводит слова Транькова «Матч ТВ».

Причём именно психологическое состояние Костомарова в данном случае важнее всего остального: нужно настроить себя жить дальше полноценно. Как рассказала старший тренер паралимпийской сборной России по биатлону Ирина Громова, многие её воспитанники вовсе не считают себя инвалидами.

«Подумаешь, нет какой-то конечности, всё остальное же нормально функционирует. Шутят: «И зачем эти ноги вообще нужны?» В команде есть ребята и без пальцев, они вообще никаких проблем не испытывают», — объяснила собеседница RT.

Специалист также подчеркнула, что в случаях с тяжёлыми травмами и ампутациями окружающим очень сложно повлиять на дальнейшую жизнь пострадавшего человека. Он в первую очередь должен сам заставить себя бороться с возникшими трудностями.

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«Иначе можно нарисовать для него золотые горы, но толку от этого не будет. Всё в руках людей. Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет — причину. К тому же, Костомаров прошёл такую серьёзную спортивную школу. Одно дело, если десятилетний мальчик потеряет ноги, здесь нужно, чтобы родные направили, поддержали. Другое — взрослый мужчина. Тем более, как понимаю, сейчас все готовы ему помочь, — добавила Громова. — Самое главное, теперь Роману самому разобраться, чем он может и хочет заниматься. Ходить он будет. Нет никаких проблем стать тренером или занять должность в федерации. Было бы желание».

Желание двигаться дальше и жить у Костомарова, к счастью, есть, иначе бы вряд ли он захотел выкладывать такое видео, обнадёживая огромное число своих поклонников, которых в этом году стало ещё больше. Впрочем, как сообщают российские Telegram-каналы, врачи пока не торопятся выписывать спортсмена: ждут, когда его эмоциональное состояние окончательно стабилизируется.

Что касается протезов, то они у фигуриста пока временные, но уже заказаны индивидуальные и современные. В Москву с консультациями приезжали даже медики из Германии. Процесс привыкания к искусственным конечностям, по словам специалистов, займёт от одного до четырёх месяцев в зависимости от состояния мягких тканей.