Лайшев — о тренировке Костомарова: это самый настоящий подвиг

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о тренировке олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова.

«По-человечески очень рад за Романа! Это самый настоящий подвиг после того, что с ним было. Искренне желаю скорейшего выздоровления. Думаю, он будет в строю и снова станет соревноваться. Верю!» — цитирует Лайшева Sport24.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

26 июня Костомаров в социальных сетях выложил первое видео тренировки с протезами.

Ранее серебряный призёр зимних Олимпийских игр — 2018 Александр Энберт рассказал, что рад позитивным новостям о здоровье Костомарова.