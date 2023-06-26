Энберт: радуюсь каждой позитивной новости о жизни Костомарова

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр — 2018 Александр Энберт рассказал, что радуется позитивным новостям о здоровье олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова.

«Радуюсь каждой позитивной новости о жизни Романа. У него был очень сложный период. И я рад, что он закончился. По-прежнему впереди много трудностей, но я уверен, что Роман их преодолеет», — цитирует Энберта «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

26 июня Костомаров в социальных сетях выложил первое видео с тренировки с протезами.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал восстановление Костомарова.