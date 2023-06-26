Энберт: радуюсь каждой позитивной новости о жизни Костомарова
- РИА Новости
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«Радуюсь каждой позитивной новости о жизни Романа. У него был очень сложный период. И я рад, что он закончился. По-прежнему впереди много трудностей, но я уверен, что Роман их преодолеет», — цитирует Энберта «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.
26 июня Костомаров в социальных сетях выложил первое видео с тренировки с протезами.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал восстановление Костомарова.