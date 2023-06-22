ТАСС: Костомаров пробует протезы, старается адаптироваться

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пытается адаптироваться на протезах.

«Пробует протезы на ногах, тренируется с ними, старается адаптироваться. Всё это не сразу, на это нужно время. Никаких кардинальных психологических проблем у него нет, всё в норме», — цитирует источника ТАСС.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее сообщалось, что Костомаров отказался от работы с психологом.