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Коляда: хочу попробовать себя в качестве блогера

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Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал, чем будет заниматься во время паузы в соревновательной карьере.
Коляда: хочу попробовать себя в качестве блогера
  • Gettyimages.ru

«Я принял решение взять паузу. Я это обговаривал с тренером, с хореографом — мы все пришли к тому, что мне необходимо переключиться и попробовать себя в чём-то новом. Хочу попробовать себя в качестве блогера. Мне это интересно», — сказал фигурист в интервью Максиму Транькову.

10 июля стало известно, что Коляда приостановил спортивную карьеру. Он заявил, что к такому решению пришёл из-за ментальных проблем.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).

Ранее Коляда рассказал об отношении к критике в свой адрес.

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