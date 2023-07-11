Коляда: вкус поражения я знаю прямо от и до

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Михаил Коляда рассказал об отношении к критике в свой адрес.

«Поражения делали меня сильнее. Потому что, когда… Давай так, прямо по-честному. Кто ещё вообще из российских фигуристов попадал под такой шквал? Вкус поражения я знаю прямо от и до», — сказал фигурист в интервью Максиму Транькову.

10 июля стало известно, что Коляда приостановил спортивную карьеру. Он заявил, что к такому решению пришёл из-за ментальных проблем.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).

Ранее сообщалось, что Алексей Ягудин трогательно обратился к Коляде.