Ягудин трогательно обратился к Коляде

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин обратился к российскому фигуристку Михаилу Коляде, который приостановил карьеру.

«Ты нереально крутой фигурист, но мне ты нравишься с человеческой стороны, как мужик, как муж любимой жены, как собеседник…Удачи тебе в любых твоих начинаниях. Если что, я рядом…» — написал Ягудин в Telegram-канале.

10 июля стало известно, что Коляда приостановил спортивную карьеру.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).

Ранее Коляда заявил, что приостановил карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем.