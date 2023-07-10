Коляда заявил, что приостановил карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем

Российский фигурист Михаил Коляда принял решение приостановить спортивную карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем.

«Я не могу быть идеально готов физически из-за проблем со здоровьем, я не в порядке ментально. Мы говорили с Алексеем Николаевичем, и он считает, что у меня внутри происходят какие-то перемены, которые я до конца не осознаю», — цитирует Коляду РИА Новости.

10 июля стало известно, что Коляда приостановил спортивную карьеру.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).

Ранее продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал решение Коляды приостановить спортивную карьеру.