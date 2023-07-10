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Фигурист Коляда приостановил карьеру

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что спортсмен Михаил Коляда принял решение приостановить спортивную карьеру.
Фигурист Коляда приостановил карьеру
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Жалко, что талантливый спортсмен решил приостановить соревновательную карьеру», — приводит слова Когана РИА Новости.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017 и 2018 годы).

Ранее сообщалось, что Коляда вошёл в число резервистов сборной Санкт-Петербурга на новый сезон.

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