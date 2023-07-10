Фигурист Коляда приостановил карьеру

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что спортсмен Михаил Коляда принял решение приостановить спортивную карьеру.

«Жалко, что талантливый спортсмен решил приостановить соревновательную карьеру», — приводит слова Когана РИА Новости.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017 и 2018 годы).

Ранее сообщалось, что Коляда вошёл в число резервистов сборной Санкт-Петербурга на новый сезон.