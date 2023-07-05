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Фигурист Коляда вошёл в число резервистов сборной Санкт-Петербурга на новый сезон

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Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга представила список членов сборной города на следующий сезон.
Фигурист Коляда вошёл в число резервистов сборной Санкт-Петербурга на новый сезон
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Из мужчин за Санкт-Петербург будут выступать Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв, Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов и Николай Логинов.

У женщин в составе Елизавета Туктамышева, Ксения Гущина, София Захарова и Полина Свириденко.

Пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.

Танцы на льду: Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда включён в резервный состав.

Ранее российская фигуристка Анна Щербакова прервала тренировки на сборе группы Этери Тутберидзе по состоянию здоровья.

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