Фигурист Коляда вошёл в число резервистов сборной Санкт-Петербурга на новый сезон

Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга представила список членов сборной города на следующий сезон.

Из мужчин за Санкт-Петербург будут выступать Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв, Артур Даниелян, Глеб Лутфуллин, Матвей Ветлугин, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов и Николай Логинов.

У женщин в составе Елизавета Туктамышева, Ксения Гущина, София Захарова и Полина Свириденко.

Пары: Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова и Валерий Колесов.

Танцы на льду: Екатерина Миронова и Евгений Устенко.

Бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда включён в резервный состав.

Ранее российская фигуристка Анна Щербакова прервала тренировки на сборе группы Этери Тутберидзе по состоянию здоровья.