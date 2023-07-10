Авербух: для меня Коляда давно остановил карьеру

Продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал решение фигуриста Михаила Коляды приостановить спортивную карьеру.

«Для меня Михаил давно остановил карьеру. Совершенно неудивительно, что он на это решился. Возраст даёт о себе знать в спорте. Возможно, мы ещё увидим его на льду, но понять его решение можно. Люди заканчивают свои карьеры рано или поздно. Просто пришло время», — цитирует Авербуха Sport24.

10 июля стало известно, что Коляда приостановил спортивную карьеру.

Фигурист является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командном соревновании, бронзовым призёром чемпионата мира 2018 года, а также двукратным обладателем бронзовой медали чемпионата Европы (2017, 2018).

Ранее Вайцеховская оценила решение Коляды приостановить спортивную карьеру.