Фильм о Медведевой, доходы Загитовой и будущее Костомарова: что обсуждают в мире фигурного катания

В Москве состоялась премьера документального фильма «Медведева против Медведевой» о вице-чемпионке Олимпиады в Пхёнчхане, а американский таблоид оценил денежное состояние Алины Загитовой. В Госдуме предложили ввести финансовые компенсации при переходе спортсменов в другие сборные после новости о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин, сменившие спортивное гражданство, получали средства из госбюджета в прошлом сезоне. Между тем трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предложила Роману Костомарову возглавить ФФККР. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Будущее Костомарова

Роман Костомаров впервые опубликовал в соцсети видео процесса реабилитации после болезни. Поклонники убедились, что бывший спортсмен находится в прекрасном расположении духа вопреки всем слухам, циркулирующим в СМИ.

Вскоре олимпийского чемпиона выписали из больницы, и теперь с новой силой разгорелось обсуждение его будущего. Многие коллеги выразили уверенность, что Костомаров сможет вернуться на лёд, а Ирина Роднина, например, предложила Роману занять пост президента ФФККР.

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«Смотрела видео занятий Романа. Видно его оптимистичное настроение, бодрый дух и желание скорее вернуться к нормальной жизни. Фигурное катание рано или поздно закончится. Это не может быть делом и профессией всей жизни. Почему бы Роману не возглавить федерацию? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается», — цитирует прославленную спортсменку Sport24.

Эта идея понравилась Татьяне Тарасовой, которая заверила, что поддержала бы эту инициативу. Бывшая партнёрша Костомарова Татьяна Навка, в свою очередь, выразила уверенность, что для Романа нет ничего невозможного и при желании он сможет руководить федерацией.

Но сам Роман пока вряд ли задумывается о карьере функционера. В первую очередь ему предстоит пройти процедуру протезирования и адаптироваться к новым реалиям жизни. Разработчик бионических протезов Максим Ляшко порекомендовал фигуристу обратить внимание на отечественную продукцию. Также он объяснил, как может проходить привыкание к механическим рукам.

«Протезы рук достаточно быстро могут стать привычными инструментами при грамотном подборе. Очень важно всё в точности изучить и просчитать. Привыкание к протезам рук для Костомарова может продлиться от нескольких часов до нескольких месяцев. Всё зависит от специализации самого человека. Конечно, современные протезы позволяют даже вернуться в спорт тем, кто потерял по разным причинам части рук. Необходимо работать с реабилитологом и делать специальные упражнения для лучшего взаимодействия со своими протезами», — отметил Ляшко.

РИА Новости

© Виталий Белоусов

Воспоминания Кавагути

Довольно давно в медиапространстве не появлялась Юко Кавагути, выступавшая в своё время в парном катании с Александром Смирновым. Фигуристка, завершившая карьеру в 2017 году, в подкасте «Произвольная программа» поделилась воспоминаниями о переезде в Россию. Она призналась, что сменила гражданство с японского вовсе не ради выступления на Олимпиаде, а ради Тамары Москвиной. По словам Юко, тренер совсем иначе стала подходить к тренировкам, когда она получила российский паспорт.

«Когда мы за Японию катались, она спокойно (относилась к работе с нами. — RT). А как только за Россию мы решили выступать, у неё энергия пошла. И она наслаждалась, кайфовала», — рассказала Кавагути.

При этом она призналась, что до сих пор считает ошибкой решение Москвиной отказаться от четверного выброса на Олимпийских играх в Ванкувере. Тогда российские спортсмены занимали третье место после короткой программы — и тренер решила не рисковать. В итоге упрощённый элемент Кавагути и Смирнов выполнили с ошибкой и откатились на итоговую четвёртую строчку.

«На чемпионате Европы в гостинице она нам сказала: «Сегодня лёгкий вариант». Ну хорошо, я согласилась. Если надо, то надо. И мы тогда выиграли. На Олимпиаде она хотела так же, как на Европе. И причём после разминки. Я ничего не знала. Нам уже выступать, и она говорит: «Давайте тройной». Я ничего не поняла. Саша не знает, что делать. И меня так взбесило — это моя мечта на Олимпиаде сделать четверной! И она вдруг говорит, что не будем делать. Я просто в панике, злая, настолько злая, что забыла, что это Олимпиада. Так и поехала произвольную. У меня тело просто отказалось от катания», — призналась бывшая спортсменка.

После окончания карьеры Кавагути осталась в Санкт-Петербурге. Она участвует в шоу, иногда выступает в качестве технического специалиста на российских соревнованиях и не планирует возвращаться на родину.

«Я получила русский паспорт, чтобы моя жизнь была интересной. Не ради Олимпиады. А в России моя жизнь пока интересная. В Японии как-то всё аккуратно, удобно... Слишком удобно. В Японии я ноль, никто. Кто меня там знает? Я за Японию не выступала. Ну вернусь я в Японию — и что? Тренером быть особо никак, парного катания там нет», — заключила Юко.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Дачные подвиги Загитовой

Алина Загитова вновь наведалась в гости к своим родным в Ижевск. Там олимпийская чемпионка не только наслаждается угощениями, с любовью приготовленными бабушкой, но и с удовольствием работает на приусадебном участке.

«Рубрика «Алина в огороде». По прошлым комментариям я увидела, что люди думают, будто я не знаю, что такое тяпка и для чего она нужна. Так вот, Алина знает, что такое тяпка, и я знаю, для чего она нужна. Пошла работать», — заявила фигуристка в видео, опубликованном в её Telegram-канале.

Помогает Загитовой и её младшая сестра Сабина, умело орудующая лопатой. Вместе с сёстрами приехали на отдых питомцы Алины — мальтипу Шанти и акита Масару. В отличие от хозяйки, собаки вовсе не настроены на активное времяпрепровождение: на предложение погулять Масару лишь укладывается на спину, подставляя животик для поглаживаний.

«Ясно, ленивые будни», — со смехом говорит Алина.

Такой контент в соцсети, наверное, позитивно оценил бы боец UFC Ринат Фахретдинов, который ранее критически высказывался о том, что Загитова публикует слишком много откровенных снимков.

«Ну в купальниках я бы точно не выкладывал фотографии. Опять же, у всех разное мировоззрение, хотелось бы, чтобы она так не делала, так как татарка. Хотелось бы, чтобы она в религии была и так далее, но я её не знаю, чего говорить», — сказал тогда спортсмен на YouTube-канале «Ушатайка».

Однако обывателям, которые активно следят за жизнью Загитовой не только на родине, но и за океаном, больше нравятся пляжные фото. На днях американский таблоид The Sun US опубликовал целую статью, посвящённую россиянке, щедро снабдив её фотографиями из соцсетей Алины — в основном как раз в купальниках. Авторы назвали олимпийскую чемпионку Пхёнчхана самой сексуальной фигуристкой мира и, помимо прочего, оценили её финансовое состояние. По данным издания, оно равняется $5 млн.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Зарплаты Дэвис и Смолкина

Также активно на минувшей неделе обсуждали финансы бывших российских танцоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, сменивших гражданство на грузинское.

Как сообщило РИА Новости, в минувшем сезоне дуэт получал финансирование из государственного бюджета.

«Относительно танцевального дуэта Дэвис/Смолкин сообщаем, что указанные спортсмены в спортивном сезоне-2022/23 были включены в списки кандидатов в сборную команду по фигурному катанию на коньках и получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета», — сказано в документе Минспорта, полученном агентством.

Эта новость вызвала сильный резонанс из-за слов главного тренера сборной России Елены Чайковской после объявления о переходе пары под грузинский флаг. Она заявила, что ФФККР отпустила спортсменов без карантина в связи с тем, что на их подготовку в прошедшем сезоне не было затрачено денег, в отличие от Дарио Чиризано, которому было отказано в упрощённой смене гражданства на чешское. Многих фанатов возмутил такой избирательный подход. Недовольны остались и специалисты. Комментируя сложившуюся ситуацию, председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищёв заявил, что в данном случае государство должно было получить компенсацию за подготовку спортсменов.

«Целая машина работает на то, чтобы одного спортсмена сделать большим. Он становится звездой и принимает решение уехать из страны. Мы можем понять спортсмена, который уезжает. Ну, не готов он ждать, хочет уехать, нет у него терпения и привязанности к родине своей. Хорошо, компенсируйте тогда, пожалуйста, затраты. Государство должно деньги, возвращённые за подготовку этого спортсмена, потратить на то, чтобы продолжать растить чемпионов», — сказал Свищёв.

РИА Новости

© Григорий Сысоев

Свадьба Ковтуна

Грядущей осенью в стане спортивных семей ожидается пополнение. Фигурист Максим Ковтун и гимнастка Евгения Леванова готовятся к свадьбе. Как рассказала невеста, процесс организации торжества находится в самом разгаре. Евгения уже приобрела свадебные платья: по примеру многих невест она планирует несколько раз сменить наряд.

«Я купила себе три платья — будут разные образы. Я не буду принцессой Барби в диснеевском платье, но склоняюсь к классике. Образы разные, не ультрамодные», — рассказала гимнастка РИА Новости.

Также по теме Свадьба Глейхенгауза, отношения Медведевой и колкость в адрес Тутберидзе: что обсуждают в мире фигурного катания Даниил Глейхенгауз и Ольга Паутова устроили шикарную свадьбу. На празднике побывали многие звёзды фигурного катания, а Алина Загитова...

На празднике планируется от 70 до 90 гостей — как из мира фигурного катания, так и из гимнастического сообщества. Также приглашены родные и друзья детства.

«Мальчишника 100% не будет, потому что Максим работает вплоть до самой свадьбы, у него большая загруженность. У нас даже на подготовку свадебного танца остаётся всего четыре дня. Я тоже буду занята, но у меня есть неделя в Сочи. Соберу девчонок, съездим на пару дней в Красную Поляну, на яхте покатаемся на закате, сходим в баню. Как раз будет прекрасная погода», — поделилась подробностями подготовки Леванова.

Также она рассказала об истории знакомства с Максимом. По её словам, Ковтун обратил на неё внимание в банном комплексе базы в Новогорске, куда спортсмены отправлялись для восстановления после тренировок.

«Гимнастки в основном ходят в баню, чтобы похудеть, согнать лишнюю жидкость. Но поскольку у меня никогда проблем с весом не было, ходила редко и по желанию. И в тот день пошла за компанию с подружкой по команде Ксюшей Поляковой, чтобы ей не было скучно. Макс, как он потом рассказывал, пошёл за компанию с другом Джонатаном Гурейро. У них тогда были прокаты сборной в Новогорске. Я никогда не думала во время профессиональной карьеры о мальчиках, об отношениях. И если бы даже кто-то там сидел в бане, я бы на него внимания не обратила. Как и вышло, в принципе, на Макса даже не посмотрела. Ни правым, ни левым глазом — даже лицо не запомнила. А он меня там заметил», — рассказала Евгения.

РИА Новости

© Максим Блинов

«Медведева против Медведевой»

В Москве состоялась долгожданная премьера документального фильма о вице-чемпионке Олимпиады в Пхёнчхане Евгении Медведевой. Спортсменка лично присутствовала на мероприятии и поделилась впечатлениями от работы над картиной. По её словам, начало съёмок пришлось на этап её активных тренировок и выступлений, поэтому поначалу она настороженно относилась к сопровождавшим её операторам.

«В тот момент, когда начали набирать какой-то материал к этому фильму, я была заинтересована в карьере, в спорте, поэтому, возможно, в каких-то кадрах вы увидите, что я не хочу что-то говорить. У меня был фокус на том, что я выхожу на лёд, тренируюсь, меня снимают, и мне трудно оттого, что меня снимают, я хочу тренироваться. Фильм снимали на протяжении нескольких лет, и с 2019 года я очень изменилась. Съёмки закончились совсем недавно, и по кадрам вы сможете увидеть, как менялся мой характер, насколько я изменилась как человек», — цитирует Медведеву «Чемпионат».

Кроме того, двукратная чемпионка мира призналась, что однажды хотела бы написать книгу о своей жизни, но не банальные мемуары.

«Хотелось именно в художественном плане сделать жизненный рассказ. Пока что я к этому не готова. Моя глава жизни, которую я хотела бы уместить в книгу, ещё не закончилась», — призналась Евгения.

В самом фильме спортсменка предельно откровенно рассказывает о многих чувствительных эпизодах своей карьеры, например об уходе из тренерской группы Этери Тутберидзе и переезде в Канаду или об ощущениях, которые в ней вызывают две серебряные медали с Олимпийских игр 2018 года.

«Я взяла в руки медаль и почувствовала — железка, просто железка, предмет с колечками. И случился когнитивный диссонанс. Раньше я думала, что это предмет, который подтверждает тот путь, который ты прошёл в спорте. Нет медали — ты как будто его не проходил. А сейчас я поняла, что это вообще не так. Я держу этот предмет и понимаю, что у меня ничего нет — ни расстройства, ни радости. Как будто я живу в другой эре», — заявила Медведева.