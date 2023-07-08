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Медведева анонсировала документальный фильм о себе

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от съёмок в документальном фильме.
Медведева анонсировала документальный фильм о себе
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Не сказать, что я что-то особенное чувствовала, я думала о тренировках, о том, что будет со мной дальше в фигурном катании. Фильм снимали на протяжении нескольких лет, и с 2019 года я очень изменилась», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

8 июля прошла премьера документального фильма «Медведева против Медведевой».

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020 года. В настоящий момент она участвует в ледовых шоу. Фигуристка является двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным серебряным призёром Олимпиады.

Ранее Медведева рассказала о своей мотивации оставаться в спорте, несмотря на окончание соревновательной карьеры.

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