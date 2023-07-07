Тарасова заявила, что поддерживает идею о том, чтобы Костомаров возглавил ФФККР
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Думаю, это хорошая идея. Я бы поддержала такую инициативу», — цитирует Тарасову Metaratings.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.
27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно. 6 июля спортсмен сообщил, что его выписали из больницы.
Ранее Тарасова высказалась о выписке Костомарова из больницы.