Тарасова — о выписке Костомарова: это такое счастье для всех нас, праздник жизни

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выписке из больницы олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Я счастлива! Это такое счастье для всех нас, праздник жизни. Спасибо врачам, которые вытащили Романа из того страшного состояния и спасли от ужасной болезни. Мы все молились за него, и произошло чудо», — цитирует Тарасову Sport24.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно.

6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.

Ранее Тарасова заявила, что не в курсе истории Сотниковой с положительной допинг-пробой.