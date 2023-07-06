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Тарасова заявила, что не в курсе истории Сотниковой с положительной допинг-пробой

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой о сдаче положительного допинг-теста в 2014 году.
Тарасова заявила, что не в курсе истории Сотниковой с положительной допинг-пробой
  • РИА Новости

«Мне ничего об этом не известно. Я не думаю: правда это или нет. Это такие вещи, которые надо знать. Спрашивайте у Буяновой. Аделина мне лично не рассказывала», — цитирует Тарасову Sport24

5 июля Сотникова рассказала, что в 2014 году в её анализах обнаружили допинг, после чего должен был быть и суд, однако потом фигуристку оправдали, потому что открыли вторую пробу, в результате исследования которой проблем не нашли.

Ранее сообщалось, что Елена Буянова назвала «полной ерундой» слова Сотниковой о допинге в 2014 году.

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