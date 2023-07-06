«Счастлив, что жив»: Костомаров трогательно попрощался с персоналом больницы в Коммунарке перед выпиской

Роман Костомаров вернулся домой после 175 дней лечения в больнице в Коммунарке. Олимпийский чемпион, перенёсший несколько ампутаций, после выписки поблагодарил врачей и сотрудников медучреждения за спасение его жизни, помощь и уход на протяжении всего этого сложного периода. Он также заявил, что покидает больничные стены в хорошем настроении. Друзья и коллеги пожелали фигуристу успешной реабилитации, а также восхитились его силой духа и характером.

Почти полгода, 175 дней, поклонники Романа Костомарова с замиранием сердца следили за его борьбой с коварной болезнью, и вот, наконец, наступил долгожданный момент: олимпийского чемпиона выписали из больницы домой. В четверг, 6 июля, бывший фигурист опубликовал в своих соцсетях кадры прощания с персоналом больницы в Коммунарке.

Роман произнёс трогательную и в то же время оптимистичную речь, в которой поблагодарил врачей и медсестёр за то, что спасли его жизнь. Он отметил, что, к сожалению, «многое потерял в этой совместной борьбе со смертью, но по-другому было никак». По словам спортсмена, полгода назад он даже представить себе не мог, чем обернётся банальное на первый взгляд недомогание.

«Я просто думал, что покашлял дома и уехал на скорой помощи для того, чтобы сделали в попу укол, прополоскали мне рот или как-то прополоскали меня, и через час я вернусь домой. Но приключилось то, что приключилось. Сложная эта болезнь, которая чуть не забрала мою жизнь. Много мыслей в голове после этого в плане того, что лучше бы было так или по-другому, но в данном случае я счастлив, что жив», — сказал Костомаров.

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Он подчеркнул, что в Коммунарке были использованы все возможные средства и методики, чтобы вытащить его с того света, а также пошутил по поводу сильнейших лекарств, которые применялись, и того обстоятельства, что весь персонал видел его голым.

«Лучшие доктора и лучшие люди, которые занимались реабилитационным и послеоперационным процессом, те, которые мыли меня — крутили, вертели как хотели, пока я не мог этого делать сам. Все препараты... Препараты, кстати, хорошие. По ним я буду временно скучать. Видите, я ухожу с хорошим настроением и всем желаю такого же настроения. И ещё раз всем вам огромное, человеческое спасибо», — подчеркнул спортсмен.

Он отдельно отметил вклад в своё восстановление жены Оксаны Домниной и брата Дениса, которые также ухаживали за ним в больнице. Теперь они, без сомнения, будут помогать спортсмену адаптироваться к повседневной жизни. Возможно, совсем скоро Роману придётся вновь отправиться в стационар, ведь ему предстоит ещё пройти протезирование кистей рук. По данным СМИ, это может произойти всего через неделю. Пока у фигуриста будет возможность провести время с семьёй дома, о чём он наверняка давно мечтает, тем более что не всех родственников могли пропустить к нему в Коммунарку.

По словам отца Романа, последние полгода тяжело дались всем членам семьи.

«Очень тяжёлый путь для нас всех. Я до последнего не верил и до сих пор не верю, что такое могло произойти с Ромой и со всей нашей семьёй. Все очень рады, что Роме удалось выйти из этой ситуации, у него железный характер», — приводит слова Сергея Костомарова «Матч ТВ».

В мире фигурного катания новость о выписке олимпийского чемпиона встретили с радостью. Татьяна Тарасова сообщила, что хотела бы навестить спортсмена, когда представится такая возможность. По её словам, в январе врачи давали Костомарову лишь 2% на выживание, поэтому его возвращение домой сродни чуду.

«Я счастлива! Это такое счастье для всех нас, праздник жизни. Спасибо врачам, которые вытащили Романа из того страшного состояния и спасли от ужасной болезни. Мы все молились за него, и произошло чудо. Надеюсь, что дальше всё будет хорошо. Мы все поддерживаем Романа и его семью. Только не нужно их сейчас мучить звонками, надо иметь совесть и дать человеку восстанавливаться дома с семьёй», — цитирует Тарасову Sport24.

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Максим Траньков подчеркнул, что на протяжении полугода наряду с переживаниями за друга и коллегу его не покидала вера, что всё обязательно наладится. Так и произошло.

«Сила характера у Романа просто невероятная — настоящий спортсмен, человек невероятной воли, мужик. История его преодоления ещё не закончена, но он уже продемонстрировал всему миру, на что способен. Уверен, он ещё не раз нас всех приятно удивит», — заявил Траньков ТАСС.

В свою очередь, обозреватель RT Елена Вайцеховская поблагодарила Романа за мужество и пример того, что нельзя сдаваться, в какой бы сложной жизненной ситуации ты ни оказался.

«Ролевая модель — это когда смотришь на человека и понимаешь: он такой же, как ты. Но ты не можешь, а он может. Ты слаб, а он силён. Ты объясняешь свою слабость обстоятельствами, здоровьем, настроением, а он берёт обстоятельства на себя и тащит себя зубами через собственную жизнь, оставляя случайным попутчикам чувство восхищения, зависти или бессильной злобы — тут уж не от него зависит, — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале. — Рома Костомаров выписался из больницы после 175 дней ада, и он ушёл из неё на своих ногах — не ложится у меня в этот контекст слово «протезы». И на коньки обязательно встанет — верю. И ещё тысячу раз всех нас удивит. И может быть, когда-нибудь расскажет о том, чего это на самом деле стоило. Спасибо тебе огромное, Ромка, за то, что ты у нас есть!»