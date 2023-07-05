Жулин заявил, что врачи оценивали вероятность выживания Костомарова в два процента
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«Мне тогда сказали, что его шансы выжить — всего два процента.
Он потянул плечо 1 января. Чтобы он продолжал кататься, ему вкололи противовоспалительное. Я думаю, тогда он и заболел пневмонией», — приводит слова Жулина РИА Новости со ссылкой на «Россию 1».
10 января олимпийского чемпиона госпитализировали с пневмонией. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по ампутации конечностей.
27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно.
Ранее Татьяна Тарасова высказалась о восстановлении олимпийского чемпиона Романа Костомарова.