Тарасова: вся страна рада за Костомарова

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о восстановлении олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Интенсивно ли у него получается возвращение к нормальной жизни? Да. Рада ли я за него? Я думаю, что вся страна рада и мир рад. Вернётся ли он на лёд после такого? А вы сомневаетесь? Если вы сомневаетесь, выйдите из зала. А я нет, не сомневаюсь», — цитирует Тарасову «ВсёПроСпорт».

10 января олимпийского чемпиона госпитализировали с пневмонией. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по ампутации конечностей.

27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно.

Ранее Костомаров опубликовал новое видео со своих тренировок в больнице.